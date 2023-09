Cosa è successo a Leclerc nel GP di Singapore | tra ordini di scuderia e gara compromessa da episodi

(Di domenica 17 settembre 2023) Nella giornata più importante ed esaltante della stagione per la Ferrari, grazie al trionfo di Carlos Sainz in quel di Marina Bay, c’è un lato del box delladi Maranello sicuramente meno contento ed è quello di Charles. Il monegasco, terzo in griglia e secondo dopo un’ottima partenza grazie all’azzardo delle gomme soft, è rimasti infatti addirittura fuori dal podio nel Gran Premio di2023. Il nativo del Principato ha concluso lain quarta posizione, distante però 20? dal terzetto di testa che si è giocato (insieme a George Russell, andato a muro però nell’ultimo giro) la vittoria fino al traguardo ed evitando di poco il sorpasso della Red Bull di Max Verstappen nelle ultime curve.è stato protagonista di una corsa molto sfortunata, in cui ha evidenziato però una ...

L'imprenditore è esploso di felicità per la v ittoria della Ferrari nel GP di Singapore e ha rotto il silenzio per celebrare ildi Carlos Sainz ...Ho fatto la stessa. Lui mi ha copiato, ma gli è andata peggio. No, mi spiace per lui perché ha ... È stato un peccato per quello che ènelle prime curve, ma ho tenuto la testa bassa e ho ...Ho fatto la stessa. Lui mi ha copiato, ma gli è andata peggio. No, mi spiace per lui perché ha ... E' stato un peccato per quello che ènelle prime curve, ma ho tenuto la testa bassa e ho ...

Incidente aereo Frecce Tricolori precipitato, cosa è successo: ipotesi ... Adnkronos

Incidente del velivolo delle Frecce Tricolori a Torino: cosa è ... Space CuE

Durante il concerto dei The Kolors, Stash ha interrotto il live perché è sparito un bambino tra la folla. Il video virale ...La nuova nip si è dichiarata single, ma sembra che anche su di lei stiano arrivando delle segnalazioni. Vediamo insieme cosa è successo! Nella casa del Grande Fratello sono entrati dei nuovi gieffini ...