Coppa Davis | tutte le qualificate per i quarti di finale Eliminati Stati Uniti e Spagna!

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) Si è delineato il quadro delle squadrealle Finali della, la massima competizione per Nazionali di tennis. L’appuntamento è sul cemento indoor di Malaga (Spagna) dal 21 al 26 novembre, dove le migliori otto compagini del Paese si fronteggeranno a viso aperto per la conquista dell’ambita Insalatiera. Si giocheranno incontri da dentro o fuori, a partire daidi: ogni sfida prevederà la disputa di tre partite (due singolari e un doppio), la formazione che ne vincerà due passerà il turno. Il tabellone degli atti conclusivi verrà ufficialmente definito martedì 19 settembre con il parziale sorteggio che completerà i vari accoppiamenti, per il momento definiti soltanto parzialmente. L’Italia sarà della partita: dopo aver tremato in seguito alla sconfitta per 3-0 rimediata ...