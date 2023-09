Coppa Davis | Italia - Svezia | orario e dove vederla in tv e streaming

(Di domenica 17 settembre 2023) L'è padrona del proprio destino. Gli azzurri di Volandri , dopo l'importante e netto successo sul Cile per 3 - 0, scenderanno in campo per l'ultima gara del Girone A e affronteranno la

L' Italia è padrona del proprio destino. Gli azzurri di Volandri , dopo l'importante e netto successo sul Cile per 3 - 0, scenderanno in campo per l'ultima gara del Girone A e affronteranno la Svezia .L'Italia scende in campo per l'ultima gara del Girone A di, sfidando la Svezia. Gli azzurri sono padroni del proprio destino e possono sfruttare l'assist fornito dal Canada : alla squadra di Volandri basterà vincere una delle tre partite per ...Sfida decisiva per l'Italia che deve vincere un match contro la Svezia per accedere alle Finals di Malaga, in programma a novembre. Attesa a breve l'ufficialità degli schieramenti: confermati Arnaldi ...

Coppa Davis, Italia-Svezia oggi in campo con Sonego-Ymer e Arnaldi-Borg: orari TV e dove vedere in diretta le partite ... Fanpage.it

Sfida decisiva per la squadra di Volandri per accedere alle Finals di Malaga: agli azzurri basterà vincere almeno una delle tre partite ...(Eurosport IT) Berrettini torna a tifare Italia nella decisiva partita di Coppa Davis. L'Italia non si qualifica solo se perderà per 0 a 3 contro la Svezia (in campo oggi alle ore 15) Dopo la vittoria ...