Coppa Davis | Italia batte Svezia 1-0 | azzurri alle Finals

(Di domenica 17 settembre 2023) Basta la vittoria di Arnaldi in due set contro Leo Borg per staccare il pass verso Malaga L’si porta avanti 1-0 sullae grazie al successo di Matteo Arnaldi su Leo Borg per 6-4, 6-3 si qualifica come secondadi. Aglidi Volandri, infatti, bastava un solo punto contro gli svedesi dopo il successo del Canada sul Cile per 2-1 per accederefinali di Malaga. Buona la prestazione di Arnaldi che al terzo match point porta a casa un risultato importante per l’che aveva in tribuna anche Matteo Berrettini come tifoso speciale. Nel secondo singolare Lorenzo Sonego affronterà contro Elias Ymer. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

17.48 Tennis, Italia alle Finals di Davis Cup L'Italia si è qualificata per le Finals di Davis a Malaga in programma dal 21 al 26 novembre. Gli azzurri di capitan Volandri, nella ultima sfida del girone A, ottengono il punto che serviva per l'accesso alla fase finale a 8 in terra ...

Sono stati rivelati gli accoppiamenti dei singolari di Italia-Svezia, ultimo match della fase a gironi per quanto riguarda la Coppa Davis 2023. Gli azzurri, va ricordato, hanno bisogno di vincere solt ...(Adnkronos) – L’Italia si porta avanti 1-0 sulla Svezia e grazie al successo di Matteo Arnaldi su Leo Borg per 6-4, 6-3 si qualifica come seconda alle Finals di Coppa Davis. Agli azzurri di Volandri, ...