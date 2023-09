Coppa Davis | il tabellone dai quarti di finale alla finale C’è Djokovic sulla strada dell’Italia

(Di domenica 17 settembre 2023) Si è conclusa la prima fase a gironi delle Finali della2023 di tennis: l’Italia ha staccato il pass per idi, che si disputeranno all’interno della seconda fase ad eliminazione diretta prevista da martedì 21 a domenica 26 novembre a Malaga (Spagna). Il sorteggio che si terrà martedì 19 settembre alle ore 12.00 decreterà l’avversariadi capitan Filippo Volandri aidi: gli azzurri affronteranno una tra Paesi Bassi e Gran Bretagna. Il resto del cammino della compagine italiana, invece, appare già segnato a grandi linee. La formazione tra le due appena citate che eviterà gli azzurri aipotrebbe invece essere l’ostacolo per l’Italia in caso di approdo in ...

Volandri ha chiuso con un giudizio sulla formula della, tanto criticata: "Certo laè molto cambiata, ma la formula importa poco: a me interessa che i ragazzi quando scendono in campo ...'Non cambierei nulla, abbiamo fatto più che il massimo'. Parla così Filippo Volandri dopo la qualificazione dell'Italia alle Finals di. Un traguardo raggiunto dopo aver percorso una strada in salita, in una settimana iniziata con il netto ko per 3 - 0 contro il Canada. 'Il click mentale è arrivato dopo il doppio perso ......AIRES (Argentina) - Máximo González e Andrés Molteni hanno conquistato il terzo punto decisivo per l'Argentina che ha sconfitto la Lituania 3 - 0 e si è qualificata per le Finali della. ...

Coppa Davis, tutte le qualificate per i quarti di finale. Eliminati Stati Uniti e Spagna! OA Sport

Coppa Davis, l’umiltà di Arnaldi: “Se saremo al completo non penso sarò in squadra a Malaga” Ubitennis

La Gran Bretagna ha dovuto lottare ma alla fine ha conquistato l’ultimo posto valido per le finali di Coppa Davis, in programma a Malaga dal 21 al 26 novembre. A riveIarsi decisivo contro la Francia è ...La sfida tra Italia e Svezia è terminata 2-1 a favore degli azzurri. Dopo il punto che ha spedito il team guidato da Filippo Volandri alle Davis Cup Finals di Malaga conquistato da Matteo Arnaldi, è ...