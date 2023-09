Coppa Davis | chi affronterebbe l’Italia ai quarti di finale? Sarà un sorteggio limitato

(Di domenica 17 settembre 2023) Leggendo tra le pieghe di un regolamento ITF dellache lascia spazio a (parecchi) dubbi, la pagina 26 definisce quelli che possono essere i potenziali accoppiamenti deidi. Già, potenziali, perché rispetto al 2022 stavolta non c’è una definizione fissa di chi sfiderà chi neidi. In particolare, questo succede: alle linee 1, 8, 3 e 6 vengono posizionate rispettivamente le prime dei gironi A, B, C e D. Poi, alle linee 2 e 4 vengono inserite le seconde dei gironi B e D, mentre a quelle 5 e 7 toccano invece le seconde dei raggruppamenti A e C. In sintesi: 1A-2B/2D 1C-2B/2D 2A/2C-1D 2A/2C-1B2023: non solo Italia. Tutte le combinazioni verso idiAndiamo ora ...

Tutto pronto per una giornata di sport da seguire in tv. Tanti gli eventi in questa domenica 17 settembre. Occhi puntati sullacon la sfida Italia - Svezia. Spazio anche ai motori con la gara del Gp di Singapore in F1. Quella di domenica sarà una giornata tutta da seguire anche per l'atletica con tanti big in ...Interviste Tennis Dopo la certa eliminazione della Svizzera dalla fase a gironi della, Stan Wawrinka è tornato a criticare l'organizzazione e il nuovo format della competizione a squadre. L'accusa lanciata dall'esperto tennista su Twitter nella giornata di sabato è ...Oggi alle 15 alla Unipol Arena contro Baby Borg e compagni in uno dei grandi classici di, ma con molto meno fascino rispetto al passato, sarà Italia - Svezia con Musetti pronto a tornare ...

Dopo l'importante successo contro il Cile gli azzurri scenderanno in campo per la sfida decisiva in vista del passaggio del turno ...Andiamo a riepilogare in breve tutte le combinazioni che possono aversi nella giornata finale dei gironi di Coppa Davis che porteranno alla fase a eliminazione diretta delle Finals. Allo stato attuale ...