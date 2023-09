Coppa Davis | Arnaldi trascina l' Italia alle Finals di Malaga | Borg battuto in due set

... 6 - 3 si qualifica come seconda alle Finals di. Agli azzurri di Volandri, infatti, bastava un solo punto contro gli svedesi dopo il successo del Canada sul Cile per 2 - 1 per accedere ...Tennis: si è conclusa a Bologna la fase di qualificazione per la. L'Italia, grazie al successo sulla Svezia, ha ottenuto il secondo posto nel girone dietro il Canada e davanti a Cile ed ...ROMA. L'Italia si è qualificata per le Finals di, in programma a fine novembre a Malaga. Il punto decisivo per la certezza matematica del pass lo ha conquistato Matteo Arnaldi nel primo singolare della sfida con la Svezia, in corso alla ...

Italia-Svezia 1-0 in Coppa Davis, Sonego-Ymer in diretta, azzurri qualificati alle Finals: Arnaldi batte Borg, orari TV e ... Sport Fanpage

Italia, missione compiuta! Arnaldi supera Borg e ci qualifica per i quarti a Malaga La Gazzetta dello Sport

Sono stati rivelati gli accoppiamenti dei singolari di Italia-Svezia, ultimo match della fase a gironi per quanto riguarda la Coppa Davis 2023. Gli azzurri, va ricordato, hanno bisogno di vincere solt ...(Adnkronos) – L’Italia si porta avanti 1-0 sulla Svezia e grazie al successo di Matteo Arnaldi su Leo Borg per 6-4, 6-3 si qualifica come seconda alle Finals di Coppa Davis. Agli azzurri di Volandri, ...