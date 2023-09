Coppa Davis | Arnaldi e Sonego portano l’Italia alle finali di Malaga

L'Italia scende in campo per l'ultima gara del Girone A di, sfidando la Svezia. Gli azzurri sono padroni del proprio destino e possono sfruttare l'assist fornito dal Canada : alla squadra di Volandri basterà vincere una delle tre partite per ...L'editoriale di Ubaldo Scanagatta:: se l'Italia conquista un solo punto con la Svezia, va a Malaga. Gli azzurri ringraziano la sportività del Canada. Si comincia con Arnaldi contro Borg ..."Abbiamo parlato come squadra e, visto che matematicamente eravamo già qualificati per la fase finale a Malaga, abbiamo pensato che non fosse necessario che giocassi in singolare . Volevo giocare il ...

Arnaldi batte Borg: l'Italia vola alle Finals Sky Sport

Italia Svezia Coppa Davis, in corso il singolare Arnaldi-Borg : l’azzurro vince il primo set. La diretta... Corriere della Sera

Di Arnaldi il punto decisivo contro il figlio di Borg. Ora si va in Spagna e si può anche vincere. Finisce bene una settimana complicata ...Una denuncia pesante quella che arriva nel corso della settimana di Coppa Davis. Il riferimento è a quanto fatto dal giocatore svizzero Stan Wawrinka, fermo oppositore del nuovo format della massima c ...