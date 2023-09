Coppa Davis | Arnaldi batte Borg | l' Italia accede alla fase finale di Malaga Vince anche Sonego

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi ha parlato in conferenza stampa alla Unipol Arena dopo la qualificazione raggiunta per la Final 8 di. Ha elogiato la squadra e Jannik Sinner, che "non si è fatto trascinare nelle polemiche. Credo che si possano, si debbano sacrificare obiettivi di breve termine per vincere la battaglia di ...Le parole di Matteo Arnaldi in conferenza stampa dopo aver battuto il figlio d'arte Leo Borg 6 - 4 6 - 3 in, qualificando l'Italia ai quarti di ...Carlos Alcaraz Come accaduto in Italia con Jannik Sinner , anche in Spagna si è parlato molto dell'assenza di Carlos Alcaraz in. Il fenomeno di Murcia, dopo aver perso in semifinale contro Daniil Medvedev agli US Open , ha annunciato che non avrebbe preso parte alla fase a gironi della più importante manifestazione ...

L'Italia si porta avanti 1-0 sulla Svezia e grazie al successo di Matteo Arnaldi su Leo Borg per 6-4, 6-3 si qualifica come seconda alle Finals di Coppa Davis. Agli azzurri di Volandri, infatti…