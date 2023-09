Coppa Davis 2023 | Serbia-Repubblica Ceca 0-3 I cechi vincono il Gruppo C | serbi secondi

(Di domenica 17 settembre 2023) Definiti gli ultimi verdetti nelC al termine della quinta giornata della fase a gironi delle Finali delladi tennis: a Valencia, in Spagna, nello scontro diretto per il primo posto labatte laper 3-0, conquistando il primato davanti ai. Nel primo singolare isi portano subito in vantaggio grazie al successo di Jakub Mensik su Dusan Lajovic con lo score di 6-3 6-2 in appena 54 minuti. Nel primo set il ceco concede solo tre punti in cinque turni al servizio e fa fruttare il break ottenuto ai vantaggi nel secondo game. Nella seconda frazione Mensik perde appena due punti in quattro turni in battuta proprio quando va a servire per il match dopo aver centrato il ...

I canadesi, già qualificati, potevano permettersi il "biscotto". Azzurri superfavoriti. Ymer non fa paura. Altri aneddoti bolognesi su Borg, Ashe, Franchitti, Rino Tommasi2023 " Group Stage Gauppo A, Bologna Canada b. Cile 2 - 1 A. Galarneau (CAN) b. A. Tabilo (CHI) 6 - 3 7 - 6(5) N. Jarry (CHI) b. G. Diallo /CAN) 6 - 4 6 - 4 V. Pospisil / A. Galarneau (CAN)...La favola di questa fase a gironi della2023 non può che essere la Finlandia , che contro ogni pronostico ha superato il girone e si è qualificata per le Final 8 di Malaga. Dopo il successo ai danni della Croazia, la formazione ...Interviste Tennis Una polemica inaspettata contro la scelta del campo. Elias Ymer, protagonista con la maglia della Svezia in questa fase a gironi dinel raggruppamento A, ha criticato fortemente il terreno di gioco in cui i tennisti stanno disputando le diverse partite in questa settimana.

Il Canada ha vinto il Gruppo A, in corso a Bologna, della prima fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023 di tennis: i nordamericani, con l'affermazione sul Cile per centrano il primo posto con 3 ...Battendo 3-0 il Cile, l'Italia si era rimessa in lizza per la qualificazione alle Finals di Malaga della Coppa Davis 2023. Per continuare a sognare c'era però bisogno di un aiutino da parte del Canada