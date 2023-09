Coppa Davis 2023 | Matteo Berrettini ancora presente a Bologna per sostenere gli azzurri

(Di domenica 17 settembre 2023) Oggi, alle 15.00, la Unipol Arena disarà teatro dell’ultimo incontro del Gruppo A della fase a gironi delle Finali di. L’Italia capitanata da Filippo Volandri affronterà la Svezia e, sulla base di quanto fatto ieri dal Canada (qualificato ai quarti di finale già da primo del raggruppamento), aglibasterà vincere uno dei tre incontri contro la Svezia per essere a Malaga. Una sfida sulla carta alla portata dei nostri portacolori, specie se l’atteggiamento notato contro il Cile fosse replicato. In quest’ottica,farà sentire nuovamente la sua presenza. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il romano si calerà nuovamente nel ruolo di “sostenitore” per stare vicino ai propri compagni di ...

Italia - Svezia di oggi a Bologna è diversa da tutti gli altri confronti fra le due nazioni, che hanno caratterizzato per anni la, con gli azzurri che si sono imposti 12 volte su 21, a partire dal 4 - 1 del 1953 a Torino, per finire col 2 - 1 dell'anno scorso a Bologna, dove si replicherà oggi la sfida. Con ...Ora all'Italia basta vincere un solo match nei tre odierni della sfida contro la Svezia, un'autentica 'manna dal cielo' L'Italia quindi quasi sicuramente sarà alle Finali dia Malaga, e ...Tutto pronto per una giornata di sport da seguire in tv. Tanti gli eventi in questa domenica 17 settembre. Occhi puntati sullacon la sfida Italia - Svezia. Spazio anche ai motori con la gara del Gp di Singapore in F1. Quella di domenica sarà una giornata tutta da seguire anche per l'atletica con tanti big in ...

Coppa Davis, Finlandia che sorpresa! Elimina gli Usa e raggiunge i quarti La Gazzetta dello Sport

Coppa Davis, chi affronterebbe l'Italia ai quarti di finale Sarà un sorteggio limitato OA Sport

Italia-Svezia di oggi a Bologna è diversa da tutti gli altri confronti fra le due nazioni, che hanno caratterizzato per anni la coppa Davis, con gli azzurri che si sono imposti 12 volte su 21, a ...Dopo l'importante successo contro il Cile gli azzurri scenderanno in campo per la sfida decisiva in vista del passaggio del turno ...