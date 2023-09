Coppa Davis 2023 | Lorenzo Sonego | “Abbiamo imparato a incassare per poi rialzarci”

(Di domenica 17 settembre 2023) L’Italia chiude la fase a gironi delle Finali didi tennis con una vittoria:batte Elias Ymer con un duplice 6-4 in un’ora e 27 minuti e consegna agli azzurri il punto del 2-0, che rende il doppio ininfluente ai fini del risultato della sfida contro la Svezia. L’azzurro ha parlato alla RAI. Completata la risalita dopo il brutto inizio contro il Canada: “Siamo contenti, siamo a Malaga, ma dopo il primo incontro è stata dura rialzarsi. Siamo un gruppo unito, grazie al pubblico che è venuto a sostenerci ogni giorno. Tutta la squadra ha creduto nella qualificazione,adper poi“. Lo sguardo è già rivolto a Malaga, sede della seconda fase ad eliminazione diretta: “La ...

Lorenzo Sonego batte Elias Ymer e regala il successo all'Italia sulla Svezia nella sfida che chiude questa fase a gironi di2023. Il piemontese, che sia venerdì che quest'oggi è stato schierato come primo singolarista azzurro, non ha incontrato troppe difficoltà nel superare il suo avversario con lo score di 6 -...

È andata. Matteo Arnaldi batte Leo Borg, figlio del mito, 6-4 6-3 e l'Italia si qualifica ai quarti di finale di Davis. Ora toccherà a Lorenzo Sonego affrontare Elias Ymer nel secondo singolare. E men ...Quella finale di Davis 1998... L'ultima finale giocata dagli azzurri in Davis è stata proprio contro gli svedesi, a dicembre 1998. Al Forum di Assago trionfò la Svezia, in un confronto ricordato ...