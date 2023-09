Coppa Davis 2023 | l’Olanda perde contro la Croazia e chiude il girone D al secondo posto

(Di domenica 17 settembre 2023) Sconfitta non troppo dolorosa pernell’ultima giornata della fase a gironi della. All’Arena Gripe Sports Centre di Spalato, i ragazzi di Paul Haaruhuis si sono arresi per 2-1i già eliminati padroni di casa,ndo così la possibilità dire al primonelD, ma si sono comunque qualificati per la fase finale grazie al, che era la posizione minima già sicura prima di questa partita. Nel primo inBotic van de Zandschulp ha sconfitto Duje Ajdukovic per 6-3 3-6 7-5 in un’ora e 58 minuti di gioco. Nel primo set l’olandese ha allungato nel quarto gioco con un break e ha poi tenuto il vantaggio fino a vincere per 6-3. ...

Volandri ha chiuso con un giudizio sulla formula della, tanto criticata: "Certo laè molto cambiata, ma la formula importa poco: a me interessa che i ragazzi quando scendono in campo ...'Non cambierei nulla, abbiamo fatto più che il massimo'. Parla così Filippo Volandri dopo la qualificazione dell'Italia alle Finals di. Un traguardo raggiunto dopo aver percorso una strada in salita, in una settimana iniziata con il netto ko per 3 - 0 contro il Canada. 'Il click mentale è arrivato dopo il doppio perso ......AIRES (Argentina) - Máximo González e Andrés Molteni hanno conquistato il terzo punto decisivo per l'Argentina che ha sconfitto la Lituania 3 - 0 e si è qualificata per le Finali della. ...

La sfida tra Italia e Svezia è terminata 2-1 a favore degli azzurri. Dopo il punto che ha spedito il team guidato da Filippo Volandri alle Davis Cup Finals di Malaga conquistato da Matteo Arnaldi, è ...La coppia Bolelli-Musetti si arrende a Bergevi-Goransson: Italia sconfitta nel doppio, ma vincente per 2-1 sulla Svezia ...