Coppa Davis 2023 | frecciatina di Ferrer ad Alcaraz | “In passato io e Nadal sempre presenti”

Leggi su sportface

(Di domenica 17 settembre 2023) Non accennano a placarsi le polemiche contro le assenze dei top alla. Dopo gli attacchi ricevuti nei giorni scorsi da Jannik Sinner da parte di alcuni ex giocatori, questa volta ci ha pensato Davida gettare ulteriore benzina sul fuoco, mandando unacontro Carlos. Dopo il ko in semifinale agli US Open infatti, il campione di Wimbledon ha deciso di prendersi un po’ di riposo saltando l’impegno con la propria nazionale. La sua defezione però, unita anche all’assenza per infortunio di Rafa, ha fatto male alla Spagna, che è stata eliminata nel proprio girone con Serbia, Repubblica Ceca e Corea del Sud. Per questo motivo l’attuale capitano della formazione ibericaè stato costretto ad arrangiarsi con ...