Coppa Davis 2023 | dura accusa di Stan Wawrinka all’ITF

Sarà Matteo Arnaldi il primo azzurro a scendere in campo a Bologna contro la Svezia: in caso di vittoria, l'Italia sarebbe qualificata. Nuova esclusione per Musetti La vittoria del Canada sul Cile ha ...ITF. Stan Wawrinka ravviva la polemica sul nuovo formato dellavoluto da Gerard Piqu e dall L elvetico ha dapprima denunciato gli spalti vuoti, poi che gli spettatori presenti alle sfide siano in realt pagati. La crociata iniziata con una foto sui ...L' Italia è padrona del proprio destino. Gli azzurri di Volandri , dopo l'importante e netto successo sul Cile per 3 - 0, scenderanno in campo per l'ultima gara del Girone A e affronteranno la Svezia .

Coppa Davis - L'Italia affronta la Svezia: ecco le scelte di capitan Volandri Tennis World Italia

Italia Svezia Coppa Davis, si inizia alle 15 con il primo singolare. La diretta Corriere della Sera

Grazie Canada, il primo pensiero che spunta alla mente di un appassionato di tennis azzurro riguardo a questo weekend di Coppa Davis che definirà le magnifiche 8 che si sfideranno in quel di Malaga ...Sono stati rivelati gli accoppiamenti dei singolari di Italia-Svezia, ultimo match della fase a gironi per quanto riguarda la Coppa Davis 2023. Gli azzurri, va ricordato, hanno bisogno di vincere solt ...