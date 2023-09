Coppa Davis 2023 | David Ferrer tira una frecciata ad Alcaraz | “Io e Nadal in passato sempre presenti!”

(Di domenica 17 settembre 2023) Non ci sono dubbi che l’eliminazione della Spagna nella fase a gironi delle Finali difaccia rumore. Inserita nel Gruppo C con Serbia, Repubblica Ceca e Corea del Sud, la formazione capitanata daha dovuto fare i conti con l’assenza del proprio n.1, Carlosche, dopo il ko nella semifinale degli US Openper mano di Daniil Medvedev, ha deciso di prendersi un periodo di riposo. Una defezione che chiaramente ha avuto dei riflessi negativi, considerata anche l’indisponibilità di Rafa. Per questo,ha dovuto un po’ arrangiarsi con chi ha risposto presente, affrontando anche la squadra serba che ha potuto contare sul contributo di Novak Djokovic, nonostante le fatiche dell’asso nativo di ...

La scelta di disputare laha portato i fan ad esaltare anche di più Nole e sono in tanti ora a glorificare le sue gesta. Un ex tennista come Andy Roddick si è detto quasi incredulo nel ...... intrigante la sfida anglo - francese a Manchester Grazie Canada, il primo pensiero che spunta alla mente di un appassionato di tennis azzurro riguardo a questo weekend diche definirà le ...: cronache dall'Unipol Arena, tifosi carichi - VIDEO Foto LaPresse ...

Italia-Svezia in Coppa Davis, oggi Sonego-Ymer e Arnaldi-Borg: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis Fanpage.it

Italia-Svezia oggi in tv, Coppa Davis 2023: ordine di gioco, programma, streaming, singolari e doppio OA Sport

Prima la denuncia degli spalti vuoti, poi quella che gli spettatori presenti ai match di Coppa Davis sono in realtà pagati. (ANSA) ...L'Italia ha avuto una super prestazione in Coppa Davis contro il Cile e grazie alla vittoria del Canada sui sudamericani, il destino dell'Italia è nelle mani dei ragazzi di Volandri. Per accedere alle ...