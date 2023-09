Coppa Davis 2023 | Binaghi | “L’abbiamo ribaltata dopo una sconfitta bruciante ed inattesa”

(Di domenica 17 settembre 2023) Il presidente della Fitp, Angelola vittoria per 2-1 dell’Italia sulla Svezia ine la qualificazione alle finali, ha commentato la prestazione degli azzurri: “, potremmo dire in linguaggio calcistico,una. Ora che abbiamo passato il girone, da qui a fine anno avremo un’occasione in più per cercare di ottenere i grandi risultati che ci aspettiamo e che i nostri giocatori hanno iniziato a farci assaporare. Aspettavo la fine degli incontri per fare i complimenti a Sinner, che è riuscito a non farsi trascinare dalle polemiche, a far sì che la squadra riuscisse ad esprimere il meglio anche nelle difficoltà. Condivido ...

Matteo Arnaldi ha chiuso alla grande la sua avventura in. Dopo un avvio difficile, l'azzurro ha dimostrato di poter essere un elemento su cui fare affidamento anche per il futuro. Per ...L'Italia ha chiuso 2 - 1 la sfida con la Svezia nel girone A die a novembre giocherà nelle Finals. Dopo le due vittorie in singolare, è arrivato il ko nel doppio di Bolelli e Musetti, sconfitti in tre set da Bergevi e Goransson con il punteggio di 4 - ...Dopo aver vinto gli Us Open e aiutato la Serbia a raggiungere le Finals di Malaga della, Novak Djokovic ha comunicato ufficialmente sui suoi social che non giocherà il Masters 1000 di Shanghai 2023: 'Nel corso degli anni la Cina è uno dei luoghi in cui più ho ricevuto ...

ROMA - L'Italia si è qualificata per le Finals di Coppa Davis a Malaga in programma dal 21 al 26 novembre. Gli azzurri di capitan Volandri, nella ultima sfida del girone A, ottengono il punto che serv ...David Ferrer, attuale capitano spagnolo, ha forse voluto lanciare un messaggio ad Alcaraz parlando della sua esperienza passata in Coppa Davis e menzionando un campione del calibro di Rafael Nadal.