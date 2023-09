Coppa Davis 2023 | Arnaldi supera Borg in due set e manda l’Italia ai quarti di finale

(Di domenica 17 settembre 2023)6-4 6-3 Leoe firma la qualificazione del. Grazie alla vittoria del 2001 sanremese infatti la nazionale del capitano Filippo Volandri è matematicamente qualificata per ididi Malaga. Nel primo set comincia subito male, che appare contratto e subisce il break in apertura.al contrario è pimpante in avvio e scappa dunque sul 3-1 facendo vedere buoni segnali soprattutto al servizio. L’inesperienza dello svedese si fa però sentire, e il figlio del leggendario Bjorn cala alla distanza. L’azzurro ne approfitta e prima recupera il break di svantaggio e poi si porta sul 5-4. Quial servizio commette un pasticcio e con due doppi falli di fila consegna il primo parziale ad ...

