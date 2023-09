Convocati Salernitana | le scelte di Sousa per il Torino

(Di domenica 17 settembre 2023) Ecco idellaper la sfida con il: ancora fuori Dia, assente anche Coulibaly come annunciato da. Portieri: Co...

Dia non aveva preso parte alla trasferta di Lecce prima della sosta, escluso daidopo ... nella conferenza stampa alla vigilia di- Torino . 'L'ho visto questa mattina, poi è ......sabato 23 e Fiorentina mercoledì 27). In questo discorso s'inserisce l'inserimento degli ultimi arrivati. Tutti alla fine. " Bourabia e Reinier sono i giocatori più indietro ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ... Scorrano denuncia: 'evento dai contorni poco chiari' Attualità Ricerca per: Home Sport Idi ...

Dia-Salernitana, l'attaccante è tornato in città. Paulo Sousa: "Ha sempre dato tutto" Sky Sport

I convocati anti Toro: Stewart resta a casa, si rivedono Daniliuc e ... SalernitanaNews.it

Riecco il campionato, ma riecco anche i problemi per Paulo Sousa. In vista della gara contro il Torino in programma lunedì pomeriggio allo stadio Arechi il tecnico della ...L'attaccante senegalese è rientrato a Salerno con 5 giorni di ritardo dopo l'opera di mediazione del presidente Iervolino e del ds De Sanctis. Paulo Sousa: "Dia ha sempre dato il massimo. E' ancora ...