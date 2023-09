Convegni | visite gratuite | musica e poesia | al via la campagna contro il tumore al seno

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 settembre 2023) Bergamo. Sta per partire a Bergamo e in provincia, sostenuta dalla sesta edizione del progetto “Insieme si può. Insieme funziona- 2023”, la nuova “Nastro Rosa”. Promossa dalla LILT Bergamo Onlus (Lega Italiana per la Lottai Tumori), insieme a cinque associazioni di volontariato che si occupano di salute e ad una struttura sanitaria impegnata nel sociale: ACP-Associazione Cure Palliative; AILAR-Associazione Italiana Laringectomizzati; AOB-Associazione Oncologica Bergamasca; Associazione Amici di Gabry; Associazione Insieme con il sole dentro; Politerapica-Terapie della Salute. L’obiettivo: affrontare il problema delfemminile più diffuso, del quale in Italia soffrono 834.154 donne, numero che evidenzia la gravità per la salute delle persone e delle relazioni, nonché l’impatto sui costi a carico del sistema ...