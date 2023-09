Controffensiva | la Russia rinforza le difese in previsione dell' attacco ucraino a Tokmak

(Di domenica 17 settembre 2023) Lasta costruendo nuovenell'Ucraina meridionale, in mezzo alla "crescente preoccupazione" tra le forze di Vladimir Putin per il successo di Kiev nel sfondare la sua prima linea ...

A Donetsk, le forze armate ucraine hanno celebrato la riconquista di Andriivka, un villaggio vicino a Bakhmut, dopo una battaglia in cui hanno affermato che laaveva subito "perdite ...E il presidente nord - coreano Kim Jong - un ha visto inil presidente russo Vladimir Putin ... il Financial Times - sono sempre più scettici sulle possibilità di successo della......ribadisce che "non possiamo smettere di combattere quando il nemico scatena la, noi ... Ispirandosi al condottiero duecentesco, ha proclamato il patriarca, "i cittadini delladevono ...

La Russia sta costruendo nuove difese nell’Ucraina meridionale, in mezzo alla “crescente preoccupazione” tra le forze di Vladimir Putin per il successo di Kiev nel sfondare la sua prima linea difensiv ...Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu è apparso «poco fiducioso» sull'esito della guerra, mentre le truppe ucraine hanno riconquistato altro terreno sui fronti orientale e meridionale nell'ulti ...