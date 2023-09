Controffensiva | Kiev annuncia la conquista di Klishchiivka | villaggio a ridosso di Bakhmut

(Di domenica 17 settembre 2023) Un risultato importante per ladi: le forze ucraine hanno liberato ildinell'oblast di Donetsk dal controllo russo. Lo hanno riferito unità militari e ...

Un risultato importante per ladi: le forze ucraine hanno liberato il villaggio di Klishchiivka nell'oblast di Donetsk dal controllo russo. Lo hanno riferito unità militari e rappresentanti la sera del 17 ...Così il presidente ucraino in un video su Telegram nel quale ha anche omaggiato i soldati che stanno riconquistando il territorio ucraino nell'area di Bakhmut. Stoltenberg: 'diavanza gradualmente'. Il servizio stampa del gruppo militare orientale ucraino ha affermato alla tv nazionale che ci sono più di 50 mila soldati russi nel settore di Bakhmut, ..."L'Ucraina ha lanciato unacontro la Russia, sta guadagnando terreno gradualmente". Lo ha affermato alla trasmissione 'In mezz'ora' sui Rai 3 il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sottolineando l'...

La controffensiva di Kiev si sta arenando. E presto andrà in letargo Avvenire

Guerra Ucraina, Kiev guadagna terreno in controffensiva: news e aggiornamenti Adnkronos

Un risultato importante per la controffensiva di Kiev: le forze ucraine hanno liberato il villaggio di Klishchiivka nell'oblast di Donetsk dal controllo russo.