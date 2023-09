Contributi all’editoria | altro che abolizione | Forza Italia vuole più dare più fondi ai giornali L’emendamento al dl Asset

...della Cassazione che in estate ha messo una serie di limiti'... Costa chiede che vengano sospesi per un anno iprevisti ...per un anno iprevisti dalla legge sull'' Contemporanei'imbecillità ' era lo slogan che accompagnava ...giusto omaggio a una figura centrale nella storia dell'... oltre ainediti, realizzati appositamente per l'......della IX edizione continua a regalare preziosisu ... aprendo una nuova stagione dell'isolana. Aveva, tra l'altro, ... A tal fine aveva dato vita'Istituto Bibliografico Editoriale ...

Contributi all’editoria, altro che abolizione: Forza Italia vuole più dare più fondi ai giornali Il Fatto Quotidiano