Conti pubblici | Giorgetti | per il debito pagheremo 14 mld euro di interessi

(Di domenica 17 settembre 2023) Pontida (Bergamo), 17 set. (Adnkronos) - "Condivido le preoccupazioni e le angosce di tanti imprenditori e di tante famiglie che si alzano con ilsulle spalle, anch'io come ministro dell'Economia mi alzo con un grandesulle spalle: 2859 miliardi che significano soltanto l'anno prossimo perin più 14 miliardi, sottratti ad aiuti, alla sanità, alla riduzione delle tasse". Lo afferma il ministro dell'Economia Giancarlodal palco di Pontida.

Un intervento che arriverà dopo il quadro dei conti pubblici con la Nadef (entro il 27 settembre). La situazione non è affatto delle migliori: in quasi tutto il Paese si è arrivati ai 2 euro al litro.