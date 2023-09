Conosce bene Garcia | l’avvertimento ai tifosi è imperdibile

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 17 settembre 2023) Una vecchianza di Rudiin Francia ha rilasciato un’intervista, parlando del tecnico azzurro (e non solo), inviando un avvertimento a tutti idel Napoli. Rudiè arrivato a Napoli con un carico di aspettative elevato, considerando che l’eredità di Luciano Spalletti (oggi Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ndr) è un vero e proprio macigno che grava sulle sue spalle. Iazzurri si aspettano da lui grande cose e sperano in un rendimento analogo rispetto a quello della scorsa stagione, in cui il Napoli ha dominato in lungo e in largo la Serie A, impressionando anche in Champions League con una qualificazione storica ai quarti di finale. Ed è così che buona parte della piazza ha accolto con scetticismo l’arrivo dell’ex Roma in azzurro, pur sostenendolo dal primo ...