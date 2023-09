Conferenza stampa de La teoria del tutto Die Theorie von Allem – Venezia 80

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato nel post partita match di Serie A contro il Lecce: le dichiarazioni Raffaele Palladino ha parlato così innel post partita di Monza - Lecce. PAROLE - "La squadra è stata matura a giocare una partita difficile, sono deluso dal fatto che abbiamo costruito tanto ma non siamo ...Un piano di "azioni immediate" in 10 punti per l'emergenza migranti. Lo ha presentato la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, nel corso dellaa Lampedusa con la premier Giorgia Meloni dopo la visita congiunta nell'hotspot dell'isola e al molo Favaloro. Supporto di Frontex e delle altre strutture europee per i rimpatri, per ...C'è da dire che la tedesca ci mette la faccia: "Ora potrete chiedermi conto dell'attuazione", risponde ai giornalisti incon la premier, dopo aver visitato l'hotspot ingolfato, ma '...

Trigoria: a breve la conferenza stampa di Mourinho » LaRoma24 LAROMA24

Roma, rivivi diretta Mourinho: la conferenza stampa e le parole Corriere dello Sport

Il mister rossoverde in conferenza stampa ha parlato dei problemi legati alla finalizzazioni delle occasioni create: "E' un momento difficile" Cristiano Lucarelli Ternana ...Raffaele Palladino ha parlato così in conferenza stampa nel post partita di Monza-Lecce. PAROLE – «La squadra è stata matura a giocare una partita difficile, sono deluso dal fatto che abbiamo ...