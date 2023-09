Coltello alla gola Barbara Palombelli dalla Toffanin | un racconto agghiacciante

Tre uomini armati dihanno fatto irruzione in un negozio che vende sigarette elettroniche, ...dei rapinatori aveva preso temporaneamente in ostaggio una dottoressa puntandole una pistola...Dopo le grida e gli insulti, cominciarono le botte e poi i fendenti con il, che ferirono ... Sandra Pegoraro riuscì a salvarsi solo perché il suo aguzzino si dettefuga e lei fu in grado ...Gli agenti a seguito di un controllo, lo hanno trovato in possesso di una serramanico della lunghezza di 17 centimetri; l'altro uomo, mostrando una ferita sanguinantegamba, ha ...

Minaccia ragazzi con il coltello. Denunciato dopo una lite al bar LA NAZIONE

Assalto alla farmacia Mari, rapinatore con il coltello minaccia dottoressa e clienti corriereadriatico.it

PESARO - Rapina oggi all’ora di pranzo alla Farmacia Mari di via Fratelli Rosselli sempre aperta anche la domenica in quanto serve la zona del mare. Un malvivente solitario ha ...Ha ferito con una coltellata alla gamba un uomo durante una rapina per 20 euro: arrestato un 17enne di origine marocchina a piazza Garibaldi, a Napoli ...