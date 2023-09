Coltelli e mezzo chilo di droga trovati a Pozzuoli

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 17 settembre 2023)dinel bilancio dei controlli del sabato a. Denunciato un 42enne e sanzioni per il codice della stradadinel bilancio dei controlli eseguiti dai Carabinieri aieri. I militari hanno, infatti denunciato un 42enne napoletano, trovato in possesso di alcunie di un pugnale a doppia lama. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. In un’area pubblica nel quartiere diReginelle, invece, rinvenuto oltredi hashish e 5 grammi di cocaina. Identificate, inoltre, 147 le persone e verificati 53 i veicoli ...