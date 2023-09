Collision 16 09 2023 Una vera campionessa

(Di domenica 17 settembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento del weekend con il report di. Ormai abbiamo appurato che lo show è un pezzo forte in casa AEW. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. Blackpool Combat Club vs Ricky Starks & Big Bill (3,5 / 5) Lo show apre subito con un match mica fa ridere con Danielson e Starks ancora in faida che se la vedono uno contro l’altro insieme ai tag team partner Claudio Castagnoli e Big Bill. Quest’ultimo utilizza tutta la sua forza fisica a vantaggio del proprio team ma dall’altra parte ci sono comunque Danielson e Castagnoli che resistono all’urto. Dopo un buonissimo match a vincere abbastanza in maniera sporca sono Starks e Big Bill. Vincitori: Ricky Starks & Big Bill BACKSTAGE: Hangman Adam Page e gli Young Bucks sfidando la Mogul Embassy per i loro titoli Trios ...

