Colle Sannita | Biogas a Decorata | l’opposizione chiede Consiglio comunale aperto

(Di domenica 17 settembre 2023) Comunicato Stampa – Gruppo di minoranza ‘ProgettoLa comunitàse è in fermento e preccupata circa le ricadute certe, velate e potenziali derivanti dalla realizzazione di un impianto anella località Cese anel Comune di… Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

... velate e potenziali derivanti dalla realizzazione di un impianto a Biogas nella località Cese a Decorata nel Comune di. Il sito è ubicato a ridosso del Lago di Decorata ed adiacente ad ...... di San Giorgio del Sannio, titolare di 'Ortopedia insieme' e dell'omonima ditta individuale, Nadia Nava (avvocat0 Antonio Leone), di, socio accomandatario di 'Sannio Ortopedia' . ...Nel corso di un'operazione di confisca di un'automobile già sottoposta a sequestro amministrativo, i Carabinieri della Stazione dihanno accertato che un 52enne della Val Fortore " ...

Biogas a Decorata: La minoranza di Colle Sannita chiede un ... TV Sette Benevento

Colle Sannita, veicolo sottoposto a sequestro penale LaNostraVoce

La comunità Collese è in fermento e preccupata circa le ricadute certe, velate e potenziali derivanti dalla realizzazione di un impianto a Biogas nella località Cese a Decorata nel Comune di Colle ...Spazio come sempre al comprensorio sannita: “San Giovanni eremita protettore della Val Fortore” di Camillo Giantomasi; “Montesarchio. Il Bilancio di previsione 2023/2025 non convince la minoranza” di ...