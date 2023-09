Coco Gauff alla conquista del WTA | iniziata la sua era da regina?

(Di domenica 17 settembre 2023) Tra Aryna Sabalenka, battuta nella finale degli US Open 2023, e Iga Swiatek si è insediata. La tennista statunitense ha confermato di possedere il talento della predestinata vincendo il primo torneo del Grande Slam della sua giovanissima carriera. Una vittoria meritata contro la bielorussa che si è dovuta arrendere all’esuberanza della nuova reginetta del cemento blu della sua terra natia. Un trionfo che dovrebbe essere il preludio di una carriera scintillante che potrebbe essere costellata da numerosi successi. La bravura, la tenacia e il carisma, di certo, non mancanonuova eroina dello sport a stelle e strisce. Le dichiarazioni didopo aver vinto gli US Open 2023 “Grazie alle persone che non hanno creduto in me– ha attaccato...

... ecco le sue dichiarazioni: "Agli US Open c'erano sempre telecamere e microfoni, entravo in palestra per scambiare chiacchiere cone c'erano microfoni ovunque. Vedevano ogni sua mossa, non ...Al Guadalajara Open AKRON, che avrà un montepremi di 2.527.250 dollari, non ci saranno Iga Swiatek , la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e, fresca vincitrice del suo primo slam in ...Nel torneo femminile - dopo una lunga attesa - ha conquistato la vittoria l'enfant prodige del tennis mondiale, considerata da tutti come l'erede delle sorelle Williams e finalmente ...

US Open: è Coco Gauff la nuova regina di New York RaiNews

Nel tennis è iniziata l’epoca di Coco Gauff Il Post

Gli ultimi Us Open hanno messo in evidenza bellissime storie, non solo relative al circuito maschile. Nel torneo femminile - dopo una lunga attesa - ha conquistato la vittoria l'enfant prodige del ...La statunitense torna a parlare della sua vittoria a New York e di un successo avvenuto in casa, con il sostegno dei suoi familiari ...