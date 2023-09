Club Nautico Rimini e Big Game | in Riviera la grande pesca d’altura

(Di domenica 17 settembre 2023) Laarriva agrazie ad un accordo con BigItalia. Mancano pochi giorni al via del XX Trofeo “Città di”, competizione disportiva di interesse nazionale, organizzata dalin collaborazione con BigItalia, che si volgerà nel weekend 22-24 settembre prossimi nel capoluogo romagnolo, richiamando numerosi e prestigiosi equipaggi da tutta la penisola. La, l’evento con BigItalia Una disciplina, quella dellatag and release, che deve la sua crescita e popolarità anche a valori come il rispetto ...

Mancano pochi giorni al via del XX Trofeo "Città di Rimini" , competizione di pesca sportiva di interesse nazionale, organizzata dalRimini in collaborazione con Big Game Italia , che si volgerà nel weekend 22 - 24 settembre prossimi nel capoluogo romagnolo, richiamando numerosi e prestigiosi equipaggi da tutta la ...Mancano pochi giorni al via del 20esimo Trofeo 'Città di Rimini', competizione di pesca sportiva di interesse nazionale, organizzata dalRimini in collaborazione con Big Game Italia, che si volgerà nel weekend 22 - 24 settembre prossimi nel capoluogo romagnolo, richiamando numerosi e prestigiosi equipaggi da tutta la ...... fra questi la Serata in Blu del 23 settembre organizzata in occasione del 63° SaloneInternazionale di Genova. Il Veteran CarLigure (www.vccligure.com), punto di riferimento e di ...A seguire il ritorno in Brasile, al Recife , il passaggio ale al Ponte Preta (Serie B brasiliana). Junior Tavares, la vicinanza del San Paolo Il San Paolo ,nel quale Junior Tavares , ...

Club Nautico Rimini e Big Game Italia portano in Riviera la grande pesca d'altura, 30 equipaggi RiminiToday

Gemma e Giuseppe, primo posto ai Campionati Italiani Giovanili ... Quotidiano Sportivo

Giovani campioni di vela, Gemma Giovannelli e Giuseppe Bicocchi, vincono i Campionati Italiani Giovanili in Doppio. Seguiti dall'allenatore Paolo Fava, fanno parte del Club Nautico Follonica e sfioran ...L’ultima domenica estiva di SUMMER IN MORCOTE è all’insegna della famiglia e del divertimento ...Mancano pochi giorni al via del XX Trofeo “Città di Rimini”, competizione di pesca sportiva di interesse nazionale, organizzata dal Club Nautico Rimini in collaborazione con Big Game Italia, che si ...