Classifica Serie A 2023-2024 | tutti i risultati della 4^ giornata

ROMA - Senza gol il lunch match della quarta giornata del campionato diA tra Cagliari e Udinese . All'Unipol Domus Arena termina infatti (0 - 0), con i sardi più ... a quota 3 punti in,......match della quarta giornata diA propone la sfida tra i due peggiori attacchi dellaA, ... Con unache inizia a preoccupare. I top e flop del Cagliari. Radunovic 7: Un solo ......il Sassuolo e il Lecce nelle gare valide per la quarta giornata del campionato diA. Due ...di Eusebio Di Francesco vogliono continuare a stupire dopo aver raccolto già 4 punti in...

Come avere cinque posti in Champions La UEFA Champions League si prepara a ripartire martedì 19 settembre, con l’ultima edizione che si disputerà con il format attualmente conosciuto. Sono diverse, i ...Torna in campo la Roma, ancora a caccia della prima vittoria del suo campionato. José Mourinho affronta, nella quarta giornata di Serie A, l'Empoli di Zanetti, a secco di punti ...