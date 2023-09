Classici rivisitati | bauletti originali | It Bags sopra le righe Dalle passerelle dalla LFW spazio a creazioni uniche | da JW Anderson a Roksanda

Leggi su iodonna

(Di domenica 17 settembre 2023) Altro giro, altra corsa. Lasciata la Grande Mela in favore della capitale del Regno Unito, è arrivato il momento di accendere i riflettori sulle sfilate in scena a Londra dedicate alla Primavera Estate 2024, partendoborse., It Bag da portare a spalla,le: sulledella London Fashion Week a farla da padrone è la creatività, in ogni sua forma. Tra archivio e slancio verso il futuro, da JWa Chopova Lowena, largo ad accessori tutt’altro che ordinari. ...