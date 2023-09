Ciclismo | il Trofeo Matteotti parla olandese | vince Bax su Velasco e Rota

9° Gran Premio - Memorial Gianni Cozzi - 1°per categorie G1, G2, G3, G4, G5, G6. Ritrovo in piazza Baden Powell ( locandina ) SAN BARTOLOMEO AL MARE 8.30 . Raduno Fiat 500 derivate e ...Segue alle 18:50 la differita su RaiSport delMateotti da Pescara , con la telecronaca di Andrea De Luca e Alessandro Petacchi . Alle 19:40 , potete seguire in diretta su RaiSport il ...Con diciotto squadre al via e 124 iscritti, sono tanti i motivi di interesse del ritorno in grande stile delMatteotti che promette di regalare tante emozioni e grande spettacolo nell'intera giornata di domenica 17 settembre a Pescara con la regia organizzativa dell'Unione Ciclistica Fernando Perna ...

Ciclismo:18 squadre e 124 corridori al 75/o Trofeo Matteotti Agenzia ANSA

Ciclismo, il Trofeo Matteotti torna in calendario: uno storico preMondiale che ha consacrato tanti campioni italiani OA Sport

Dalla finestra di piazza Duca degli Abruzzi o dal percorso, seguire il Trofeo Matteotti che torna a Pescara dopo un anno di stop è un imperativo per gli appassionati delle due ruote. In questa 75 esim ...Stamane alle 9.30, a Bagnolo San Vito, si terrà il Trofeo Mantova Village, gara riservata al ciclismo femminile e in particolare alle atlete delle categorie Esordienti e Allieve. Complessivamente ...