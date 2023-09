Chiudono la figlia di 8 mesi in auto e vanno a festeggiare Denunciati i genitori | «Era in videochiamata»

(Di domenica 17 settembre 2023) I finestrini chiusi e ladi ottoinper andare da soli alla festa. Sono duemilanesi i protagonisti della scena che i carabinieri di Cornaredo si sono trovati di fronte nella serata di sabato 16 settembre. La coppia aveva parcheggiato e spento l’in via Fratelli Cervi a Cusago, nell’hinterland milanese per recarsi in un ristorante dove era in corso la festa di matrimonio di un amico. I militari, vista la scena hanno lavorato per risalire all’identità dei due, di 31 e 41 anni, che avevano trovato un modo ingegnoso di controllare la piccola in. La bambina aveva con sé un telefono dal quale era in corso unacon i, che sono statidai carabinieri per abbandono di minore. ...

