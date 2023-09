Chieti vince il Derby d' Abruzzo contro L' Aquila | mentre l' Avezzano domina

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 17 settembre 2023)- Nel tanto attesod', ilha ottenuto la vittoria sconfiggendo 1-0 L'allo stadio Angelini. Il gol decisivo è arrivato grazie a una disattenzione nel reparto difensivo, sfruttata magistralmente da Forgione al nono minuto del primo tempo. Nelle altre sfide delle squadre abruzzesi, l'ha sorriso ottenendo una connte vittoria in trasfertail Real Monterotondo, con gol messi a segno da Roberti, Forte e De Silvestro. Nel frattempo, il Notaresco ha dovuto accontentarsi di un pareggio soffertoil Vigor Senigallia, con il punteggio finale di 4-4. Per il Notaresco, hanno segnato due volte Kerjota e una rete ciascuno per Pesaresi e Mori,per il Vigor Senigallia ...