Chiesa | davanti alla statua della Madonna compare un cartello surreale | Si prega di non mettere

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 17 settembre 2023)inè spuntato unbizzarro: ecco cosa non devono fare i fedeli per evitare guai L'atto di accendere candele inè una pratica religiosa profondamente radicata in molte tradizioni in tutto il mondo, tra cui il cristianesimo cattolico, ortodosso, anglicano e altre fedi. Questo gesto semplice ma significativo è un modo per i fedeli di esprimere la loro devozione, la preghiera e il rispetto verso Dio e i santi, oltre a simboleggiare molte altre cose. Innanzitutto, è spesso visto come un atto di meditazione. Molti si recano nei luoghi sacri per riflettere sulle proprie intenzioni, le loro preoccupazioni e le loro gratitudini. L'accensione di una cero può fungere da focalizzazione, aiutando a ...