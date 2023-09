Chiara Ferragni | quanto costa la vasca da bagno in mezzo al lago

Rosy Chin e quel tavolo per Fedez e, il retroscena sul suo ristorante https://t.co/8jAYxjOqFa #ferragnez #gf #grandefratello BlogTivvu.com (@blogtivvu) September 17, 2023Nella giornata di ieri, una Storia Instagram dell'influencer (poi cancellata) come reazione alla recensione di Selvaggia Lucarelli a The Ferragnez aveva scatenato Fedez e. Giulia De ...e Fedez sono attualmente al centro del gossip per via di un "botta e risposta" a distanza con Giulia De Lellis ( che troverete qui ). I Ferragnez sono "protagonisti" anche del Grande ...

Una «piscina galleggiante» sul lago per Chiara Ferragni: «Grazie Svizzera Turismo» Corriere del Ticino

Il motivo della lite sfiorata sarebbe stata una Instagram Story pubblicata da Giulia De Lellis e ben presto rimossa ...L’ex corteggiatrice e influencer italiana Giulia De Lellis si è recentemente scontrata con la famosa coppia di influencer conosciuta come “I Ferragnez”. Tutto è cominciato quando la De Lellis ha ...