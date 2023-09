Chiara Ferragni indossa gli abiti del suo brand | ma piovono critiche | «Ma c’è gente che compra queste cose?»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 17 settembre 2023), in questi giorni, si trova in Svizzera con alcuni amici per trascorrere un weekend in mezzo alla natura e lontana dallo smog e dal caos cittadino di Milano. L’influencer ha pubblicato alcune foto sul proprio profilo Instagram in cuialcuni capi della linea nuova del suo. La maggior parte dei suoi fan le hanno fatto i complimenti ma qualcuno ha avuto da ridire sul look della mamma di Leone e Vittoria. Il post Instagram di, nel suo ultimo post Instagram,un paio di pantaloni neri attillatissimi, un top trasparente con una fascia nera che copre il seno e sulla quale c’è scritto “” e, infine, completa il look con un paio di occhiali da sole che ...