Chiara Ferragni felice con gli amici | ma di Fedez neanche l' ombra | le foto dalla Svizzera lasciano dubbi tra i fan

Dissing trae Giulia De Lellis. Il motivo della lite Una stories pubblicata su Instagram dall'influencer romana in cui aveva condiviso un commento della Lucarelli sullo Speciale Sanremo di The ...Rosy Chin e quel tavolo per Fedez e, il retroscena sul suo ristorante https://t.co/8jAYxjOqFa #ferragnez #gf #grandefratello BlogTivvu.com (@blogtivvu) September 17, 2023Nella giornata di ieri, una Storia Instagram dell'influencer (poi cancellata) come reazione alla recensione di Selvaggia Lucarelli a The Ferragnez aveva scatenato Fedez e. Giulia De ...

Chiara Ferragni ha trascorso il fine settimana in Svizzera insieme ad alcuni dei suoi amici più cari e, come spesso accade, ha pubblicato tutte le foto sul suo profilo ...Ecco quanto costa l’esperienza nella vasca da bagno in mezzo al lago fatta da Chiara Ferragni in queste ore Sono state settimane intense queste per Chiara Ferragni, che di recente ha lavorato senza ...