Chi sono e di dove sono Seydou Sarr e Moustapha Fall | protagonisti di Io capitano?

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 17 settembre 2023) Matteo Garrone ha conquistato il Leone d’Argento per la migliore regia e il premio al miglior attore esordiente con il suo nuovo film, “Io,” in competizione alla 80° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia (30 agosto/9 settembre). Vediamo chie didel film. Chi èSulla vita privata diabbiamo poche informazioni. Non conosciamo dettagli come la sua età o il nome della moglie, ma alcune delle sue dichiarazioni riguardo al film in cui ha recitato ci permettono di intravedere aspetti più personali della sua vita. Ad esempio, ...