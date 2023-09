Chi è Seydou Sarr | l’attore protagonista del film “Io capitano” di Matteo Garrone

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 settembre 2023)ha vinto il Premio Mastroianni comedi Io, ildipresentato all’80esima Mostra del Cinema di Venezia che ha vinto il Leone d’Argento alla miglior regia. Un’odissea contemporanea, quella di un viaggio di due ragazzi che dal Senegal decidono di raggiungere l’Europa. Si affidano a trafficanti e passeur, attraversano il deserto, arrivano in Mali e in Libia, vengono torturati e sfruttati. “Io” è la frase che ilgrida alla fine del, dopo che i trafficanti gli hanno affidato una barca di migranti in cambio dell’arrivo in Italia. “Grazie a tutti, scusate … Non ci sono le parole”, aveva dichiaratoal momento della premiazione ...