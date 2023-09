Chi è Murat Ünalm?? | l' attore che interpreta Demir Yaman nella serie Terra amara

Leggi su movieplayer

(Di domenica 17 settembre 2023)?? è l'turco noto in Italia per il ruolo diin, ecco chi è e cosa sappiamo di lui?? è l'turco famoso in Italia perre il personaggio di, uno dei due protagonisti maschili della popolareturcatrasmessa su Canale 5 nel daytime pomeridiano. Ecco chi è??, che sarà ospite di Verissimo il 17 settembre. Chi è???? è nato il 23 aprile 1981 a Kayseri, cittadina con oltre un milione di abitanti, capoluogo ...