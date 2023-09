Chi è Daniela Di Maggio | la mamma di Giovanbattista Cutolo | ospite a Domenica In

Leggi su tpi

(Di domenica 17 settembre 2023) La nuova stagione diIn si apre con un’intervista molto forte e toccante. Nello studio rinnovato di Mara Venier arrivaDi: ladi, il ragazzo di soli 24 anni ucciso durante la lite per un parcheggio fuori da un pub nella centralissima piazza Municipio a Napoli. “Per Giogiò adesso mi sono messa in testa di cambiare le cose. Sono troppi gli innocenti che se ne vanno per mano di giovani criminali”, ha detto nei giorni scorsi la donna. Per l’omicidio è stato fermato un minorenne, che davanti agli inquirenti ha ammesso di aver sparato tre volte, spiegando però di averlo fatto per difendersi. Una versione la sua che contrasta però con le immagini delle camere di video sorveglianza.Dinello ...