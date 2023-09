Chi è Benedetta Tobagi | la vincitrice del “Premio Campiello 2023”

Leggi su dilei

(Di domenica 17 settembre 2023)è ladelcon il romanzo “La Resistenza delle donne”. L’autrice e giornalista, figlia d’arte del compianto reporter Walter, ha avuto la meglio tra i 5 finalisti in lizza grazie al racconto delle vite straordinarie di alcune partigiane italiane. Ma scopriamo qualcosa in più sue sul romanzo che le ha permesso di vincere un riconoscimento così importante. La vittoria alDal 1962 ilviene assegnato alla migliore opera letteraria edita nell’anno di riferimento: nel palmerés storico della kermesse, ci sono anche nomi altisonanti come quello della compianta Michela Murgia e di Margaret Mazzantini. L’edizione ...