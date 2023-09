Chi ci crede | vince Il Monza ricorda Berlusconi

Per questo chiediamo aquotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia ...... tracontinua a voler considerare serie come Mare Fuori e Gomorra come nient'altro che racconti di finzione ispirati a fatti reali e, invece, nonche prodotti del genere possano ...Per questo chiediamo aquotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia ...

Teorie complottiste, ecco chi rischia di cadere in trappola Fortune Italia

Monza, omaggio per Silvio Berlusconi: targa sul seggiolino allo stadio. FOTO Sky Sport

Così il Monza ricorda il presidente, scomparso lo scorso 12 giugno, allo stadio brianzolo. "Chi ci crede combatte, ci ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince!" è la scritta apposta ...Una targa in onore di Silvio Berlusconi sul seggiolino dove abitualmente sedeva allo U-Power Stadium. Così il Monza ricorda il presidente, ...