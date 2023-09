Che vittoria | Carlos Sainz La Ferrari ha trovato il nuovo Niki Lauda

...dopo 1 anno, 2 mesi e 10 giorni. Carlos Sainz, partito dalla pole è stato in testa per tutta la gara ma soprattutto ha resistito in un finale col cuore in gola al ritorno delle Mercedes...A questo punto la casa tedesca decide di giocarsi il tutto per tutto: gli strateghi fanno entrare ai pit entrambe le Mercedes per puntare alla, sperando in una safety car.però non ...Dedico questaa tutti gli italiani". Un boato del pubblico ed un rullo di tamburi ... decisamente più entusiasmante per l'azzurronon per lo svedese "figlio d'arte". Leo però non ha ...

GP Singapore: Sainz fa un capolavoro, che vittoria! Norris e Hamilton sul podio Autosprint.it

Ferrari, finalmente vittoria! Sainz trionfa, Singapore si colora di rosso Tuttosport

Sainz conquista il GP di Singapore. A Marina Bay, si è vista una Mercedes e una McLaren in grande forma, mentre la Red Bull delude.Una vittoria del GP di Singapore all'insegna dell'intelligenza tattica per Carlos Sainz. La sua strategia negli ultimi giri, concedendo il DRS a Norris alle sue spalle, gli ha permesso di vincere, spi ...