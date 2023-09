Champions | offerte voli per seguire Inter e Napoli

Leggi su quifinanza

(Di domenica 17 settembre 2023) Si riparte con laLeague, che lo scorso anno ha visto i riflettori puntati a lungo sulla serie A, anche se a portare la coppa a casa è stato il Manchester City, dunque la Premier League. L’è stata protagonista di una grande cavalcata, che l’ha condotta fino a giocarsi la finale contro i ragazzi di Guardiola. Ildi Spalletti ha stupito tutti largamente, per poi crollare contro il Milan, che ha sua volta è stato spazzato via dai cugini nerazzurri in un esaltante doppio derby europeo. Con questo bagaglio di emozioni sulle spalle, è comprensibile come i tifosi di, Milan,e Lazio, ecco l’elenco delle quattro qualificate, siano in trepidante attesa del fischio d’inizio. Due su quattro giocheranno in trasferta e di seguito riportiamo alcune informazioni utili per chi fosse ...