(Di domenica 17 settembre 2023) E' loJosé María Sánchez l'arbitro designato dall'Uefa per, prima gara del gruppo F diLeague in programma martedì prossimo a San Siro. Raúl Cabañero e Iñigo ...

E' loJosé María Sánchez l'arbitro designato dall'Uefa per Milan - Newcastle, prima gara del gruppo F diLeague in programma martedì prossimo a San Siro. Raúl Cabañero e Iñigo Prieto gli ...... quest'anno allenato dalloMarcelino. Il nuovo tecnico era stato sommerso dalle critiche dopo aver fallito la qualificazione all'imminente fase a gironi dellaLeague, perdendo in ..."Il ritorno inNe sono davvero entusiasta, ovviamente. Prima di tutto pero, l'Everton è ... Il tecnico, però, dovrà rinunciare ad un tassello molto importante: Thomas Partey avrà ...

Champions: lo spagnolo Sanchez arbitra Milan-Newcastle - Calcio ... Agenzia ANSA

Champions, Milan-Newcastle: arbitra lo spagnolo Josè Maria Sanchez Milan News

E' lo spagnolo José María Sánchez l'arbitro designato dall'Uefa per Milan-Newcastle, prima gara del gruppo F di Champions League in programma martedì prossimo a San Siro. (ANSA) ...Asensio ha rimediato un brutto infortunio in Nazionale. La sua presenza può essere a rischio per la gara contro il Milan in Champions League ...